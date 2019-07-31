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31.07.2019 20:16
Рубрика: Дороги

Фуры поедут днем

С грузовиков снимут летние запреты
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 168 (7926)
На федеральных трассах восстановят движение большегрузов. В конце лета отменяют ограничения, введенные для фур с 20 мая по 31 августа, когда температура воздуха поднимается выше 32 градусов.

Ориентиром для летних правил служили данные Росгидрометцентра. А движение для большегрузного транспорта закрывали на отдельных участках дорог федерального значения с асфальтобетонным покрытием. Перечень участков включен в приказ Росавтодора.

Например, фурам нельзя было ездить в жару на участке с 419 по 616 километр в Псковской области или на участке с 593 по 674 километр в Ленинградской области, также по участкам различных дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.

Фото: Пресс-служба Министерства экономического развития РФ
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Ограничения действовали для транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает допустимый уровень. Например, для автодорог, рассчитанных на нагрузку 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 тонны или 8 тонн для двухосной группы с расстоянием между осями не более метра.

Такие ограничения необходимы для сохранности дорожного покрытия, поскольку при высоких температурах асфальт разжижается, на дорогах образуется колея. А в колее управлять автомобилем становится тяжело из-за разного сопротивления дороги, особенно при больших скоростях.

Впрочем, сейчас при строительстве дорог применяются специальные смеси. Но проблема остается на тех дорогах, которые были построены в 1990-е годы. Именно на таких участках ограничивают движение тяжелых грузовых машин. По оценкам экспертов, они наносят заметный ущерб дорогам. В год он составляет более 2,5 триллиона рублей. В регионе ущерб от разрушения дорог фурами может доходить до 1,6 миллиарда рублей, что сопоставимо с годовыми затратами на строительство и реконструкцию автотрасс.