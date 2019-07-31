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31.07.2019 16:46
Рубрика: Власть

В МИД РФ допустили размещение российских ракет ближе к США

Текст: Константин Волков
В МИД РФ допустили возможность размещения российских ракет ближе к США с аналогичным подлетным временем. Такой шаг может стать ответом аналогичным действиям Вашингтона, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Артем Коротаев/ ТАСС Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ ТАСС

Ключевой фактор в данном случае, по словам дипломата, это подлетное время, которое у баллистических ракет меньше, чем у крылатых.

Фото: Evan Vucci/ AP
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При этом Рябков подчеркнул, что Россия придерживается моратория на развертывание "подобного рода систем", что, по его словам, показывает ответственное отношение Москвы к международной безопасности. "А те, кто ее сейчас подтачивает и может разрушать, они несут всю полноту ответственности. Это суперлегкое отношение к столь серьезным вопросам, к сожалению, прослеживается в политике США и их натовских союзников в возрастающей мере", - сказал дипломат, чьи слова приводит "Интерфакс".

Рябков выразил надежду на то, что "суровая реальность наступающего послезавтра как-то вразумит этих людей, до сих пор считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью".

Ранее генсек НАТО Джон Столтенберг заявил, что его организация готовится к миру без ДРСМД. "Альянс ответит, но ответит оборонительным, координированным и вымеренным способом. Мы смотрим на варианты в сфере обычных, конвенциональных средств, противовоздушных и противоракетных средств, улучшения разведки, учений, новых инициатив в сфере контроля за вооружениями", - сказал он.

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. О таком шаге Вашингтон объявил еще в начале года, обвинив Москву в нарушении ДРСМД. Российская сторона не признает обвинений в нарушении договора. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении выполнения ДРСМД в начале июля, отметив, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но Москва не будет инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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