В Судане отменены занятия в школах после гибели подростков на акции протеста

С 31 июля во всех школах на территории Судана отменены занятия. Такое решение во вторник принял Переходный военный совет в связи с гибелью нескольких подростков во время столкновений полиции и демонстрантов в городе Эль-Обейд (провинция Северный Кордофан).

Подчеркивается, что уроки прекращены в учебных заведениях всех уровней, и действовать этот указ будет до особого распоряжения, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Jazeera.

В понедельник во время акции протеста в Эль-Обейде были убиты пять человек, в их числе четыре школьника. Есть информация, что дети были застрелены снайперами во время митинга, проводимого оппозиционными силами страны.

Напомним, в апреле, после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране, армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки. Был создан Переходный военный совет, распущен парламент и приостановлено действие конституции. Оппозиция призвала к скорейшему формированию гражданского правительства и начала забастовку.

В июле в столице Судана Хартуме состоялась встреча Переходного военного совета и оппозиционного движения. По итогам переговоров было подписано соглашение о политическом урегулировании в стране.