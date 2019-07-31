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31.07.2019 13:00
Рубрика: Видео

Видео: на Украине восстановили легендарный КрАЗ с танковым мотором

Текст: Андрей Полухин

О легендарных грузовиках из украинского Кременчуга ходит немало легенд. Считается, например, что в 1970-е годы Япония приобретала КрАЗы только для того, чтобы переплавлять на металл, из которого затем делала собственные автомобили. Дескать, ни на что большее эти "носатые" самосвалы и тягачи и не годились.

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
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Поверить в это даже проще, чем в то, что когда-то КрАЗ участвовал в гонках на знаменитом немецком кольце Нюрбургринг и разгонялся до "сотни" за 12 секунд. А для этого его оснастили мотором 5TДФ от танка Т-64, форсированным до 1000 лошадиных сил. Но если история про Японию - миф, то про гоночный КрАЗ - абсолютная правда. Если, конечно, не вспоминать, что из-за серьезных поломок до финиша доехать грузовику не удалось. Однако машина существовала и более успешно участвовала в других соревнованиях. А еще - она готова к новым стартам!

Два дня назад в YouTube появился ролик с говорящим названием "1000 л.с. КРАЗ для Nurburgring, запуск через 20 лет". На нем ярко зеленый болид, простоявший на приколе два десятка лет, заводят рабочие Кременчугского автозавода. Не с первой попытки, с языками пламени из выхлопной трубы, но это им удалось. И теперь на Украине мечтают отправить фантастическую машину на кольцевой чемпионат FIA European Truck Racing Championship.

Посмотреть ролик стоит хотя бы для того, чтобы впервые увидеть КрАЗ, в кабине которого установлен каркас безопасности, и услышать характерный визг шин, когда могучий грузовик срывается с места.

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