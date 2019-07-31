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Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире. Он стоит 27 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
31.07.2019,  
11:46
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi презентовала свой новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro. Новинка работает на "разогнанном" процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus с системой жидкостного охлаждения.

Аппарат оснащается оперативной памятью объемом 12 гигабайт и постоянной в двух вариантах - 128 или 256 гигабайт. Разрешение двойной основной камеры составляет 48 мегапикселей, фронтальной - 13 мегапикселей.

6,39-дюймовый экран Xiaomi Black Shark 2 Pro поддерживает разрешение 2340x1080 пикселей, сканер отпечатка пальца встроен непосредственно в дисплей. Емкость аккумулятора сравнительно невелика для игрового девайса - всего 4000 мАч, однако его можно быстро подзарядить благодаря функции быстрой (27 Вт) зарядки.

Производитель отмечает, что дисплей имеет очень высокую скорость реакции на касания - время задержки составляет менее 35 миллисекунд.

128-гигабайтная версия обойдется покупателям в 2999 юаней (около 27600 рублей), аппарат с 256 гигабайтами памяти будет стоить 3499 юаней (чуть больше 32000 рублей), пишет Gizchina. Старт продаж в Китае намечен на 2 августа, чуть позже новинка появится и на AliExpress.

В бенчмарке AnTuTu новый смартфон набрал, по утверждению производителя, более 500 тысяч баллов - это делает девайс самым быстрым в мире мобильным устройством.

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Низкая стоимость позволит Xiaomi Black Shark 2 Pro конкурировать с новинкой от Asus - игровым смартфоном ROG Phone II, который имеет 512 гигабайт постоянной памяти и аккумулятор на 6000 мАч, однако стоит почти 57 тысяч рублей.

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