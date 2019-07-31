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31.07.2019 02:57
Рубрика: В мире

Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии

Северокорейские снаряды, запущенные в среду утром, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря. Такую информацию распространило агентство Kyodo.

Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море

Подчеркивается, что никакого ущерба или угрозы национальной безопасности в результате запуска не зафиксировано, пишет ТАСС. Сейчас министерство обороны Японии занимается сбором и анализом информации, связанной с новым запуском КНДР. Специалисты пытаются установить тип северокорейских снарядов.

Ранее объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что утром 31 июля КНДР запустила несколько неопознанных снарядов. Пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамген-Намдо на восточном побережье страны. Южнокорейские специалисты отслеживают ситуацию и "поддерживает состояние готовности в войсках".

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