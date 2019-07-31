СМИ: КНДР запустила несколько неопознанных снарядов

Северная Корея осуществила в среду утром запуск нескольких снарядов. Такую информацию распространило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на заявление вооруженных сил Южной Кореи.

По данным объединенного комитета начальников штабов, КНДР произвела запуск нескольких неопознанных снарядов с полуострова Ходо (провинция Южная Хамген на восточном побережье). Отмечается, что южнокорейские специалисты "отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках", - цитирует ТАСС.

Напомним, 25 июля КНДР осуществила запуск двух ракет. Достигнув максимальной высоты 50 километров, они упали в Японское море, пролетев расстояние в 430 и 690 километров. По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, запуски этих ракет стали настоятельным предупреждением "южнокорейским милитаристам", которые занимаются развертыванием новых видов вооружений и проведением военных учений на Корейском полуострове.