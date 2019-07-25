Абэ: Ракетный пуск КНДР не угрожал безопасности Японии

Новый ракетный пуск КНДР, осуществленный рано утром 25 июля, не вызвал прямой угрозы для национальной безопасности Японии. Об этом журналистам заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он подчеркнул, что Япония продолжит тесное сотрудничество с США и Южной Кореей по северокорейскому вопросу, сообщает агентство Kyodo.

Ранее аналогичную оценку новому ракетному пуску дал министр обороны Японии Такэси Ивая. По его словам, северокорейские ракеты не достигли японской особой экономической зоны в Японском море. Однако Ивая отметил, что если запущенные КНДР ракеты малой дальности были баллистическими, то это будет грубым нарушением действующих резолюций Совета безопасности ООН, пишет ТАСС.

Ранее объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что в четверг рано утром Северная Корея произвела запуск ракеты. Позже появилась информация, что были запущены две ракеты. Пуски были произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря. Есть информация, что снаряды пролетели около 430 км.

Напомним, что в предыдущий раз КНДР произвела запуск 78 дней назад девятого мая этого года.