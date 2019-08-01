Андре Шюррле провел первую тренировку в "Спартаке"

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу Андре Шюррле провел первую тренировку в московском "Спартаке", который днем ранее арендовал его у дортмундской "Боруссии" до конца сезона, сообщается на официальной странице московской команды в Instagram.

На первой тренировке в составе "Спартака" Шюррле ждал так называемый "тоннель новичков": его новые партнеры выстроились в две шеренги, и немецкий полузащитник пробежал между ними, получая от одноклубников дружеские хлопки по спине.

После занятия Шюррле объяснил, почему выбрал "Спартак" в качестве места продолжения карьеры.

"Решение было принято быстро. После того как "Спартак" сделал предложение, у нас были интенсивные переговоры. "Спартак" - клуб с хорошей репутацией, грамотно управляемый и ставящий амбициозные цели. Москва - это новый опыт. Язык, конечно, не из легких, но это не препятствие, мне интересно получить новые впечатления", - сказал Шюррле, чьи слова приводит Kicker.