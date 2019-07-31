"Спартак" арендовал у дортмундской "Боруссии" чемпиона мира Шюррле

О трансфере Шюррле в "Спартак" стали говорить в конце минувшей недели. У 28-летнего полузащитника были и другие варианты. В частности, им интересовались римский "Лацио" и стамбульский "Бешикташ", но Шюррле выбрал переезд в Москву.

По неофициальным данным, спартаковцы могут выкупить права на Шюррле за восемь миллионов евро. При этом российский клуб будет полностью платить зарплату футболисту, которая составляет около трех миллионов евро в год.

Шюррле перешел в "Боруссию" в 2016 году из "Вольфсбурга". В общей сложности он провел за дортмундцев 51 игру и забил 8 мячей, став вместе с командой обладателем Кубка Германии. Прошлый сезон полузащитник отыграл на правах аренды за лондонский "Фулхэм" (25 матчей, 6 голов). Ранее Шюррле также выступал за лондонский "Челси", с которым стал чемпионом Англии, немецкие "Байер" и "Майнц". В активе футболиста 57 встреч и 22 гола за сборную Германии.

Шюррле - третий чемпион мира в Российской премьер-лиге и первый в истории "Спартака".