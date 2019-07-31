Шюррле выбрал игровой номер в "Спартаке"

Полузащитник Андре Шюррле продолжит карьеру в московском "Спартаке". Футболист уже прошел медицинское обследование и выбрал себе 20-й номер, сообщает "Спорт-Экспресс". По данным издания, официальное объявление о трансфере состоится 31 июля.

"Спартак" арендует футболиста дортмундской "Боруссии" с правом последующего выкупа. Сумма компенсации в таком случае составит около восьми миллионов евро. Как уже сообщала "РГ", зарплата Шюррле в "Спартаке" составит 3,5 миллиона евро в год.

Шюррле перешел в "Боруссию" из "Вольфсбурга" в 2016 году за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист выступал за английский "Фулхэм" на правах аренды, где забил шесть голов в 24 матчах АПЛ. В 2014 году хавбек в составе национальной команды Германии выиграл чемпионат мира.

Напомним, что "Спартак" на этой неделе уже покинули два футболиста. Полузащитник Фернандо перешел в китайский клуб "Бэйцзин Гоань", а нападающий Луис Адриано стал новичком бразильского "Палмейраса".