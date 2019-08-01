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01.08.2019 05:11
Рубрика: В мире

Четверо участников тюремного бунта в Бразилии найдены мертвыми

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Четверо участников бунта в исправительном учреждении города Алтамира в среду были найдены мертвыми со следами удушья в фургоне, который перевозил 30 осужденных в тюрьму города Белем на севере Бразилии. Число жертв бунта в Алтамире, таким образом, возросло до 62.
Фото: REUTERS/Bruno Santos Фото: REUTERS/Bruno Santos
Фото: REUTERS/Bruno Santos

В секретариате общественной безопасности бразильского штата Пара сообщили, что все четверо погибших ранее сидели в одной камере в исправительном учреждении города Алтамира. Они принадлежали к преступной группировке "Команда класса А", которая спровоцировала пожар и последовавшую за ним бойню.

Оставшиеся в живых 26 заключенных, которых перевозили в том же фургоне, помещены в изоляторы. В настоящее время их допрашивает полиция.

Фото: REUTERS/Bruno Santos
Количество жертв бунта в тюрьме Бразилии возросло до 57

Напомним, в результате столкновения двух враждующих преступных группировок в исправительном учреждении города Алтамира штата Пара погибли 58 человек. Из них 16 тел были найдены обезглавленными. Остальные заключенные погибли от удушья. По данным следствия, в понедельник утром участники "Команды класса А" подожгли камеру, где находились лидеры конкурирующей "Красной команды".

В тот же день правительство штата объявило о срочном переводе 10 лидеров обеих группировок в федеральную тюрьму строгого режима. Еще 36 заключенных должны были перевести в другие исправительные учреждения штата.

По социальным сетям начали расходиться видеоролики, на которых видно, как члены "Команды класса А" играют в футбол головами своих соперников.

Бунт в Алтамире стал самым кровавым в истории Бразилии со времен подавления восстания в тюрьме Карандиру в 1992 году. Тогда погибли 111 заключенных, из которых 77 были убиты полицейским спецназом. По мотивам этой драмы в 2003 году был снят одноименный фильм.

В мире Южная Америка Бразилия Бунты в колониях
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