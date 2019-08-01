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01.08.2019 19:12
Рубрика: Экономика

Европа предложила РФ и Украине заключить десятилетний контракт по газу

Текст: Александр Ленин

Еврокомиссия предложила России и Украине подписать газовый контракт, срок действия которого рассчитан на десять лет.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Главной темой трехсторонних переговоров станет предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на десять лет с начала 2020 года", - сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Срок текущего договора на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее Москва предложила Киеву продлить действие документа на год. "В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Переговоры с Украиной по газу
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