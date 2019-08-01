Гилерме: Предложение "Спартака" было лучше, но хотел остаться в "Локо"

Вратарь московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме заявил, что мечтал продлить контракт с железнодорожниками, и пообещал не переходить в другой столичный клуб "Спартак".

Гилерме выступает за "Локомотивом" с 2007 года. В июле 33-летний голкипер продлил контракт с железнодорожниками на три года.

"Предложения были не только от российских команд, но из Европы: Турция, Италия, Испания. Но я изначально хотел остаться здесь. Уже говорил: моя мечта - завершить карьеру в "Локомотиве", - сказал Гилерме, чьи слова приводит Sport24.

"Я в клубе 12 лет, очень люблю всех - от поваров до сотрудников базы, которые убирают номера. Мне сложно представить не то что трансфер в зарубежную команду, но и в российскую. Особенно если речь идет о трансфере к принципиальному сопернику, конкуренту", - отметил он.

Перед продлением контракта Гилерме с "Локомотивом" в прессе сообщалось, что к вратарю проявляет интерес "Спартак". Сам футболист ранее заявлял, что никогда не перейдет в стан "красно-белых".

"Я ведь сдержал их (слова)! Хочу играть в России за одну команду, мечтаю завершить карьеру в "Локомотиве". В "Спартак" не перейду. Между мной и руководством "Спартака" никаких переговоров не было. Предложения, о которых я сказал, между собой обсуждали клубы.Согласовал контракт, просил три миллиона, пять миллионов - это все неправда. Предложение "Спартака" было лучше, чем у "Локомотива"? Говорили, что да. Но я ждал, потому что хотел остаться здесь", - заявил Гилерме.

В общей сложности Гилерме провел 291 игру в составе "Локомотива" и пропустил 278 мячей. Вместе с командой он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал трехкратным обладателем Кубка страны.