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01.08.2019 00:41
Рубрика: В мире

Глава МИД Ирана: Санкции США не повлияют на меня и мою семью

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что введенные Вашингтоном против него санкции не смогут повлиять ни на него самого, ни на его семью. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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По словам Зарифа, американские санкции бесполезны, поскольку у него нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана. Министр убежден, что США ввели эти ограничения, потому что считают его главным представителем Ирана во всем мире.

Зариф также поблагодарил администрацию Соединенные Штаты за то, что они считают его огромной угрозой для своих интересов, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что министерство финансов США ввело санкции в отношении главы МИД Ирана. Вашингтон несколько месяцев угрожал пойти на этот шаг, утверждая, что Зариф является главным публичным критиком американской политики в отношении Исламской республики.

В мире Ближний Восток Иран В мире США Санкции против Ирана
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