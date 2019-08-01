Юрий Лоза о скандале вокруг Фадеева: Пускай разбираются в суде

У советского, российского музыканта, певца и автора ряда культовых песен Юрия Лозы в очередной раз не получилось остаться в стороне от нового медийного события - обвинения продюсера Максима Фадеева в плагиате андеграундным исполнителем Пашкетом.

Пашкет, напомним выдвинул предположение, что у него заимствовала ряд мелодийных ходов певица Molly (она же - экс-вокалистка проекта Serebro Серябкина), заявленная, наряду с Фадеевым, автором песни "Я просто люблю тебя".

Как сообщает в своем Facebook сегодня Юрий Эдуардович, ему немедленно позвонили журналисты - "по поводу каких-то обвинений в плагиате, предложили послушать две композиции и дать экспертную оценку". По словам Лозы, "разбираться - кто и к кому имеет претензии, а также слушать песни" он не стал, "но и отказать не смог".

Как уточняет аналитик, при этом он подумал, что его скупой и не особо информативный комментарий СМИ не пригодится - "ан нет, они его опубликовали практически без купюр".

И далее Лоза приводит текст, появившийся вчера вечером на сайте одного из агентств: "Я откуда знаю, я же не слышал ни ту, ни другую песню. Зачем они мне, чтобы забивать голову всякой ерундой? Мне это абсолютно неинтересно. Пускай разбираются в суде или ещё где-нибудь".

После чего Юрий предлагает насладиться "искусством заголовка, кроме которого ничего и не читают девяносто процентов посетителей новостных сайтов". "Зацените", - предлагает музыкант: "ЛОЗА ПРЕДЛОЖИЛ ПОДАТЬ В СУД НА ФАДЕЕВА".

"Юрий Эдуардович, журналисты уже настолько без вас не могут ни слова написать, что, даже если вы прекратите им отвечать, они будут писать: "Лоза по этому поводу ничего не сказал..." или: "Лоза решил отмолчаться...", "Потрясающе, вы создаете новости как серебрянное копытце монетки", - восхитились ситуацией юзеры (орфография авторская).

"Я уже сбился со счета, в скольких постах вы обвиняли журналистов в непрофессионализме и прочих грехах, и вдруг: …но и отказать журналистам не смог", - обратили внимание на спорный момент поста некоторые.

Ранее данному по вопросу коротко высказался и сам Фадеев.