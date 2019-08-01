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01.08.2019 01:33
Рубрика: В мире

КНДР испытала 31 июля управляемую ракету нового типа

В среду Северная Корея осуществила тестовую стрельбу из недавно разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы. Запуски баллистических ракет проходили под руководством председателя Госсовета Ким Чен Ына.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
В Южной Корее оценили ракетные запуски КНДР

Об этом в четверг сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По его данным, испытательные стрельбы подтвердили тактические данные и характеристики "крупнокалиберной управляемой ракеты нового типа", а также проверили боевую эффективность всей ракетной системы, пишет ТАСС. Отмечается, что Ким Чен Ын остался доволен результатами пуска.

Напомним, 31 июля объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели 250 км. Пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамген-Намдо на восточном побережье страны.

В мире Восточная Азия Северная Корея
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