В мире
01.08.2019 10:23
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко и Мирзиёев провели неформальную встречу и обменялись подарками

Переговоры руководителей Узбекистана и Беларуси состоятся 1 августа во Дворце Независимости. Лидеры, как уже информировал "СОЮЗ", рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. Особое внимание будет уделено усилению межрегионального взаимодействия и обеспечению благоприятных условий для торговли.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев "обсудят политическую повестку дня, ситуацию в регионе и в мире в целом", - отметили в пресс-службе белорусского лидера.

Фото: iStock
Минск будет готовить кадры для экономики Узбекистана

А накануне у двух президентов Содружества была возможность пообщаться в неформальной обстановке. Александр Лукашенко пригласил коллегу в государственную резиденцию Заславль. В знак дружбы и особого расположения лидеры обменялись подарками.  Белорусский руководитель презентовал своему узбекскому коллеге панно "Беларус" и национальную вышиванку, а его младший сын Николай вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра.

Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, оставил на память своему коллеге статую хоккеиста. Причем местом встречи была выбрана резная беседка, которую высокий узбекский гость подарил Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан. 

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»