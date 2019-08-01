Лукашенко и Мирзиёев провели неформальную встречу и обменялись подарками

Переговоры руководителей Узбекистана и Беларуси состоятся 1 августа во Дворце Независимости. Лидеры, как уже информировал "СОЮЗ", рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. Особое внимание будет уделено усилению межрегионального взаимодействия и обеспечению благоприятных условий для торговли.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев "обсудят политическую повестку дня, ситуацию в регионе и в мире в целом", - отметили в пресс-службе белорусского лидера.

А накануне у двух президентов Содружества была возможность пообщаться в неформальной обстановке. Александр Лукашенко пригласил коллегу в государственную резиденцию Заславль. В знак дружбы и особого расположения лидеры обменялись подарками. Белорусский руководитель презентовал своему узбекскому коллеге панно "Беларус" и национальную вышиванку, а его младший сын Николай вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра.

Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, оставил на память своему коллеге статую хоккеиста. Причем местом встречи была выбрана резная беседка, которую высокий узбекский гость подарил Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан.