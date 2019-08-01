Мэр столицы Сомали скончался от полученных при взрыве травм

Мэр столицы Сомали Могадишо Абдирахман Омар Осман скончался. Причиной стали ранения, полученные им во время теракта 24 июля.

По данным РИА Новости, градоначальник пострадал во время еженедельного брифинга по вопросам безопасности в регионе. Взрыв в здании мэрии устроила смертница. В результате погибли 9 человек, еще 6 пострадали. Все они - чиновники городского или регионального масштаба. Теперь число жертв теракта выросло до 10-ти.

Раненого мэра сначала лечили в Сомали, но после того, как он впал в кому, отправили в столицу Катара Доху. Однако спасти его местные врачи не смогли.

СМИ полагают, что атака террористов была направлена на гражданина США, спецпосланника ООН в Сомали Джеймса Свона. Ему удалось покинуть здание мэрии незадолго до взрыва.