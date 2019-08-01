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Рубрика: В мире

Мэр столицы Сомали скончался от полученных при взрыве травм

Мэр столицы Сомали Могадишо Абдирахман Омар Осман скончался. Причиной стали ранения, полученные им во время теракта 24 июля.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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По данным РИА Новости, градоначальник пострадал во время еженедельного брифинга по вопросам безопасности в регионе. Взрыв в здании мэрии устроила смертница. В результате погибли 9 человек, еще 6 пострадали. Все они - чиновники городского или регионального масштаба. Теперь число жертв теракта выросло до 10-ти.

Раненого мэра сначала лечили в Сомали, но после того, как он впал в кому, отправили в столицу Катара Доху. Однако спасти его местные врачи не смогли.

СМИ полагают, что атака террористов была направлена на гражданина США, спецпосланника ООН в Сомали Джеймса Свона. Ему удалось покинуть здание мэрии незадолго до взрыва.

В мире Африка Сомали
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