Новости

Шри-Ланка сделала бесплатными визы для туристов из России 07:11
В Хабаровске из-за аварии больше 60 тыс человек остались без света 06:56
В Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС 06:33
В Китае четыре горняка погибли в результате взрыва в угольной шахте 06:33
Минфин Британии выделит дополнительно 2,6 миллиарда долларов на Brexit 06:16
Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне блока НАТО 06:00
В Калифорнии при крушении истребителя пострадали посетители нацпарка 05:35
В Приморье нашли разбившийся в 1941 году бомбардировщик 05:03
На Сахалине задержан руководитель отряда спасателей 04:56
Еще трех косаток выпустят из "китовой тюрьмы" в Приморье 04:51
На Курилах после ветровалов нашли "золото драконов" 04:40
Германия назвала закрытым вопрос репарации перед Польшей 04:34
СК Приморья начал проверку после гибели ребенка в машине "скорой" 04:33
В Якутии нашли тело второй утонувшей в реке Лена девочки 04:28
Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа 04:27
Трое пожилых туристов из Германии погибли на Аляске 04:09
Житель Якутии взорвал машину недруга самодельной миной 03:59
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на Крите 03:48
Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии 03:40
Трамп анонсировал сокращение оборонного бюджета США 03:01
В Канаде вооруженный ножом турист смог отбиться от гризли 02:32
Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН 01:50
КНДР испытала 31 июля управляемую ракету нового типа 01:33
Президент Бразилии: Я все больше влюбляюсь в Трампа 01:08
При обстреле боевиков в Алеппо пострадали 25 гражданских 00:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
01.08.2019 06:16
Рубрика: В мире

Минфин Британии выделит дополнительно 2,6 миллиарда долларов на Brexit

Министерство финансов Британии выделит 2,6 миллиарда долларов дополнительно на подготовку жесткого выхода страны из Евросоюза. Об этом заявил министр финансов страны Саджид Джавид.

В Британии на рекламу Brexit выделят 100 миллионов фунтов стерлингов

По словам главы ведомства, данные средства дадут стране гарантию выхода из ЕС 31 октября со сделкой или без нее. Деньги будут распределены на две части: 1,34 миллиарда долларов получат жизненно важные отрасли экономики, еще 1,22 миллиарда будут выделены властям в регионах, информирует ТАСС.

Ранее министр по Brexit Стивен Баркли заявил, что Британия покинет Евросоюз 31 октября. Причем независимо от того, договорятся ли стороны о сделке.

Между тем

Немецкий фонд Бертельсмана подсчитал, что потери Великобритании из-за выхода из ЕС до 2030 года превысят 300 миллиардов евро. Причем речь идет лишь о предварительных расчетах.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил анализировать воздух в зоне пожаров в Сибири
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
В МИД РФ допустили размещение российских ракет ближе к США
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам