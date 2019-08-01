Минфин Британии выделит дополнительно 2,6 миллиарда долларов на Brexit

Министерство финансов Британии выделит 2,6 миллиарда долларов дополнительно на подготовку жесткого выхода страны из Евросоюза. Об этом заявил министр финансов страны Саджид Джавид.

По словам главы ведомства, данные средства дадут стране гарантию выхода из ЕС 31 октября со сделкой или без нее. Деньги будут распределены на две части: 1,34 миллиарда долларов получат жизненно важные отрасли экономики, еще 1,22 миллиарда будут выделены властям в регионах, информирует ТАСС.

Ранее министр по Brexit Стивен Баркли заявил, что Британия покинет Евросоюз 31 октября. Причем независимо от того, договорятся ли стороны о сделке.

Между тем

Немецкий фонд Бертельсмана подсчитал, что потери Великобритании из-за выхода из ЕС до 2030 года превысят 300 миллиардов евро. Причем речь идет лишь о предварительных расчетах.