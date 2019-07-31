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31.07.2019 06:02
Рубрика: В мире

Министр по Brexit пообещал выход Британии из Евросоюза в срок

Министр по Brexit Стивен Баркли заявил, что Британия покинет Евросоюз 31 октября. Причем независимо от того, договорятся стороны о сделке.

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Баркли сообщил в Twitter, что пообщался с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье и в беседе с ним "четко обозначил" позицию Великобритании.

Напомним, на референдуме о членстве Великобритании в Евросоюзе в 2016 году 51,9 процента британцев поддержали выход страны из ЕС. После долгих переговоров Лондон достиг соглашения с Брюсселем по условиям Brexit, однако британский парламент трижды отверг его, что в итоге это стоило премьер-министру Терезе Мэй ее поста. Новый глава правительства Борис Джонсон уже заявил, что решительно намерен вывести Великобританию из состава ЕС 31 октября.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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