Министр по Brexit пообещал выход Британии из Евросоюза в срок

Министр по Brexit Стивен Баркли заявил, что Британия покинет Евросоюз 31 октября. Причем независимо от того, договорятся стороны о сделке.

Баркли сообщил в Twitter, что пообщался с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье и в беседе с ним "четко обозначил" позицию Великобритании.

Напомним, на референдуме о членстве Великобритании в Евросоюзе в 2016 году 51,9 процента британцев поддержали выход страны из ЕС. После долгих переговоров Лондон достиг соглашения с Брюсселем по условиям Brexit, однако британский парламент трижды отверг его, что в итоге это стоило премьер-министру Терезе Мэй ее поста. Новый глава правительства Борис Джонсон уже заявил, что решительно намерен вывести Великобританию из состава ЕС 31 октября.