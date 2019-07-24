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24.07.2019 17:20
Рубрика: В мире

Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

МИД поделился ожиданиями от назначения Джонсона на пост премьера

Как передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ, Мэй уже покинула Букингемский дворец.

В ближайшее время королева поручит формирование нового правительства Борису Джонсону, который стал победителем избирательной гонки за пост лидера правящей Консервативной партии.

Позже вечером он должен объявить состав своего кабинета министров.

Напомним, что Джонсон намерен обеспечить выход Британии из состава Евросоюза к 31 октября. Готовиться к жесткому сценарию придется в том случае, если Брюссель не согласится пойти на новые уступки британцам.

В мире Европа Великобритания
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