Минпромторг предоставит льготы автокомпании из Поднебесной

Китайский бренд Haval получит льготы для производства автомобилей в России, но должен заняться глубокой локализацией. Об этом стало известно из официального сообщения министерства промышленности и торговли.

1 августа межведомственная комиссия по заключению специальных инвестиционных контрактов (СПИК) одобрила заявку предприятия "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", которое в июне открыло первую очередь завода Haval в Тульской области.

По информации минпромторга, компания инвестирует в создание автопроизводства в SUV-сегменте свыше 42 миллиардов рублей. Речь идет не только о сборке кроссоверов и внедорожников по полному циклу, но и о "глубокой локализации ключевых компонентов".

То есть китайцы будут ставить на свои машины произведенные в России двигатели, коробки передач, электронные блоки и системы управления. Более того, они сами будут выпускать большую часть этих деталей.

"Объем налогов, планируемых к уплате в рамках реализации проекта, составит более 90 миллиардов рублей, а количество создаваемых рабочих мест достигнет 877", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Завод Haval под Тулой, напомним, был открыт 5 июня. Компания сообщала, что в проект было вложено 500 миллионов долларов, называя это крупнейшей инвестицией китайского бизнеса в России. В тот же день стало известно, что речь идет лишь о первой очереди масштабного проекта.

Пока в Узловском районе торжественно запускали конвейер, в Москве в присутствии президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина руководители Тульской области и головного концерна Great Wall Motor подписали соглашение о втором этапе инвестиционного проекта. Он и предполагает создание производства двигателей и трансмиссии. Объем инвестиций во вторую очередь оценивался в 20 миллиардов рублей.

Что касается непосредственно автозавода, то его мощность составляет на первом этапе 80 тысяч машин в год. Однако в первый месяц работы здесь собрали немногим более 800 кроссоверов с незамысловатым названием F7.

"По нашим данным, скорость сборки машин на предприятии значительно увеличилась - с 15 до 35 машин в смену. Но и этого пока недостаточно, чтобы закрыть весьма высокий спрос на новинку", - говорит редактор портала "Китайские автомобили" Михаил Надеждин.

Подписанный СПИК, безусловно, позволит Haval энергичнее инвестировать в развитие производственной базы, отмечает эксперт. Уже в ближайшее время на конвейер завода должны встать внедорожники H9 и купе-кроссоверы F7x.

Статистика

В первом полугодии, по данным аналитического агентства "Автостат", лидером продаж на мировом рынке стал Китай - 12,76 миллиона машин. Следом за Китаем идет Северная Америка - 8, 42 миллиона авто. И замыкает тройку лидеров Западная Европа - с 8,7 миллиона автомобилей.