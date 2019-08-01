Молодежь отмечает День студотрядов с друзьями из Союзного государства

Гагаринский космический старт более полувека назад и его бессмертно "Поехали!" стали стремительным ускорителем и для многих успешных инициатив молодежи тех лет. А появившаяся вскоре аббревиатура ССО стала с 1963 года и для тысяч белорусских ребят в студенческой спецовке надежным компасом к позитивной энергетике и творческому азарту.

Именно в то знойное лето в Уральскую область Казахстана выехали 2 500 белорусских студентов из 16 вузов республики. Сводный отряд участвовал в строительстве 362 объектов жилищного и культурно-бытового назначения. В степи появилось 100 новых жилых домов, восемь школ и 18 общежитий.

И хотя день бойцов студотрядов пока не значится в календаре официальных государственных праздничных дат, для ребят, которые считают себя наследниками "гагаринского призыва", этот день имеет особое значение. С начала трудового семестра в состав ССО трудоустроены более 11 тысяч молодых людей, сообщила БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

С каждым годом география работы белорусских ССО расширяется и по территории Союзного государства. Дислокацию отрядов из Синеокой в Российской Федерации можно встретить от Санкт-Петербурга до Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа. Молодежь в студенческих спецовках вместе с российскими коллегами трудятся в Коломенском районе Московской области, в Сочи и Туапсе.

Объектом особого внимания в этом году стала Всебелорусская молодежная стройка на первенце атомной энергетики РБ в Островце. Здесь приступили к работе сразу 12 линейных отрядов. В августе, уточнила республиканский руководитель отрядов ССО, начали работу отряды на объектах областных молодежных строек, стартовал и самый масштабный этап летней кампании: в работу на полях активно включились студенческие десанты.

А юношей и девушек из Брестского университета имени Пушкина можно встретить на реконструкции Косовского дворца, Белорусского технического университета - на строительстве третьей линии Минского метрополитена. Работают бойцы ССО в Брестской крепости и в Национальном парке "Беловежская пуща".

Кстати, впервые в рамках меморандума о сотрудничестве между БРСМ и Союзом молодежи Узбекистана на реконструкции дорожного полотна в Минске работает сводный белорусско-узбекский отряд, отметила Шаховская и добавила, что впервые в прошлом году сельскохозяйственные отряды из Беларуси возобновили работу в Молдове и продолжили ее в нынешнем году в рамках международного трудового проекта "Сяброўства-prietenie".

В РБ, напомнила Шаховская, еще в 2005 году на государственном уровне студенческие отряды получили законодательную поддержку. Как показала практика, временное трудоустройство в составе студенческих отрядов решает не только материальные вопросы, но и повышает социальную активность молодых людей. "Студотряды позволяют получить первые рабочие навыки и дополнительную специальность. Для многих ребят ССО становится школой самостоятельной жизни и труда с незыблемыми ценностями и духовно-нравственными идеалами: инициативностью и самостоятельностью, командным духом и истинной дружбой, победами и переживаниями, праздниками и буднями", - добавила студенческий лидер.