На Украине завели еще одно дело против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины завело новое - двенадцатое по счету - уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и ряда других бывших высокопоставленных чиновников. Как заявил юрист Андрей Портнов, при Викторе Януковиче занимавший должность первого заместителя главы администрации президента, их подозревают в хищении миллиардов гривен из оборонного бюджета, в частности выводе средств "Укроборонпрома" в офшоры под вымышленные контракты.

"Информирую о новом уголовном производстве, которое может "накрыть" десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование", - написал Портнов в своем Telegram-канале. Помимо экс-президента под следствие попали чиновники из "Укроборонпром" и государственного "Укрэксимбанка". Как утверждает юрист, по прямому поручению Порошенко Нацбанк Украины перестал контролировать валютные внешнеэкономические операции, что и позволило подозреваемым совершить крупные хищения.

Если бывшего главу государства признают виновным, ему может грозить конфискация всего принадлежащего ему имущества, а также длительный срок заключения. Аналогичное наказание грозит бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой и другим чиновникам.

Юрист считает, что это одно из самых перспективных из открытых против Порошенко дел. "По нему нужно инициировать экстрадицию Гонтаревой, снять с Порошенко неприкосновенность и взять обоих под стражу", - заявил Портнов.

Ранее против бывшего президента Украины уже завели дела по обвинениям в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти (вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей). В конце июля его начали допрашивать по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" (Порошенко подозревают в отмывании денег и неуплате налогов, предполагается, что ему удалось легализовать 300 миллионов долларов доходов через оффшорные компании, заключив фиктивную сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств).

Несмотря на это Порошенко смог покинуть территорию Украины и отправиться вместе с семьей на отдых в Турцию.