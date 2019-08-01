Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет

Экс-президент Украины Петр Порошенко в будущем хотел бы стать депутатом Европейского парламента. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

По его словам, через десять лет он видит себя евродепутатом, завершающим свою каденцию. Кроме того, он заявил, что гордится тем, что сделал на посту президента Украины с 2014 по 2019 год. "Я горжусь каждым из пяти лет моего президентства. Я горжусь Украиной... Я горжусь, что страна кардинально другая", - отметил Порошенко.

Это интервью вышло в тот момент, когда против экс-президента завели уже 12-е уголовное дело. Как ранее сообщил юрист Андрей Портнов, при Викторе Януковиче занимавший должность первого заместителя главы администрации президента, Порошенко, а также ряд бывших чиновников из "Укроборонпрома" и государственного "Укрэксимбанка" подозревают в хищении миллиардов гривен из оборонного бюджета, в выводе средств в офшоры под вымышленные контракты.

Как утверждает юрист, по прямому поручению Порошенко Нацбанк Украины перестал контролировать валютные внешнеэкономические операции, что и позволило совершить эти хищения. Портнов считает, что "это дело может позволить конфисковать у Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой (экс-главы Нацбанка) в доход государства абсолютно все принадлежащее им имущество - заводы, акции, недвижимость и деньги", а также приговорить их к длительным срокам заключения.