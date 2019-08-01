Президент Бразилии: Я все больше влюбляюсь в Трампа

Президент Бразилии Жаир Болсонару пошутил, что с каждым разом все больше влюбляется в своего американского коллегу Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что не считает кумовством возможное назначение сына президента Бразилии послом в США. "После похвальных слов от Трампа я с каждым разом все больше в него влюбляюсь", - заявил в ответ Болсонару, пишет издание Folha de S.Paulo.

Напомним, в июле появилась информация о том, что сын президента Бразилии - Эдуарду Болсонару - может быть назначен послом в США. Такую возможность не исключил сам глава государства. По словам бразильского лидера, его сын прекрасно справился бы с работой в Вашингтоне, поскольку дружит с детьми Трампа, владеет английским и испанским языками, а также имеет опыт жизни за рубежом.

Ранее Жаир Болсонару не раз высказывался в поддержку Трампа, пишет РИА Новости. По словам бразильского лидера, президент США, известный в мире своей непредсказуемостью, является для него главным примером для подражания.