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01.08.2019 10:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Более 250 исторических фотографий ВДНХ появились в "МЭШ"

Текст: Александр Мелешенко

Пользователи библиотеки "Московской электронной школы" ("МЭШ") теперь могут изучить историю главной выставки страны с помощью электронного издания "От ВСХВ к ВДНХ". Его выпустил Главный архивный фонд Москвы в честь 80-летия выставки, которое отмечается в эти дни.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как ВДНХ отметит свое 80-летие

На страницах издания больше 250 архивных фотографий, рассказал начальник Главного архивного управления столицы Ярослав Онопенко.

"Перед пользователями "МЭШ" открывается фотолетопись жизни выставки на протяжении восьми десятков лет, ее насыщенной истории. В издании можно встретить примеры удивительных достижений советской науки, культуры, промышленности, сельского хозяйства, а также полюбоваться видами возрожденной уже в наше время территории ВДНХ", - цитирует его официальный сайт столичной мэрии.

Культура Арт Фотография Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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