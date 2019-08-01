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01.08.2019 13:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Политолог: Прошедшая 27 июля акция не имеет отношения к выборам

Текст: Дмитрий Туманский

Несогласованный с городскими властями митинг, который прошел в Москве 27 июля, не имеет отношения к выборам в Мосгордуму и политической борьбе - это политическая провокация. Об этом заявил политолог Константин Костин.

Фото: Vesti.ru
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Он подчеркнул, что никто из организаторов акции не вспомнил про выборы в Московскую думу и не собирается этого делать.

"Никто из них не вспоминает о том, что надо пытаться юридическими методами обжаловать решения окружных избирательных комиссий, - цитирует Костина агентство городских новостей "Москва". - То, что начиналось как общественное давление, сейчас уже живет собственной жизнью и превратилось в некую постоянно действующую уличную активность, которая не имеет никакого отношения к выборам в Мосгордуму и реальной политической борьбе".

Политолог напомнил, что в акции принимало участие много жителей других городов, которые в принципе не смогут проголосовать на выборах в Мосгордуму. Среди задержанных таковых оказалось более половины. Поддержал Костин и слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что митинг носил явно провокационный характер. "Если говорить о заявлении мэра, на мой взгляд, оно понятное, обоснованное", - сказал Костин.

Фото: vesti.ru
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Напомним, с призывами приходить 27 июля в центр Москвы выступили несколько незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Их не допустили к выборам из-за высокой доли брака в сданных подписных листах в свою поддержку. На акцию пришло около 3,5 тысячи человек, сообщили в главном управлении МВД России по столице.

Накануне акции в полиции и прокуратуре неоднократно предупреждали, что митинг не согласован и участие в нем противозаконно.

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