Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе

В связи с началом ремонтных работ в Театре на Малой Бронной в начале января будущего года труппа переедет во Дворец на Яузе, сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя театра Константина Богомолова.

"До конца декабря театр будет работать в своем родном здании на Малой Бронной. Здесь будут идти репетиции, и в январе начнется работа во Дворце на Яузе, где состоятся первые премьеры сезона", - сказал Богомолов. Новый сезон театр откроет в здании, которое он занимает с 1962 года. Ожидается, что ремонт там продлится около года или полутора лет.

Художественный руководитель, вступивший в должность в июне 2019 года, также отметил, что его первой премьерой в театре станет спектакль по пьесе Леонида Зорина "Покровские ворота". Богомолов поделился, что вскоре завершится создание фонда поддержки театра, который будет носить имя советского актера и режиссера Соломона Михоэлса. Худрук рассказал, что благодаря новому фонду театр сможет решить все поставленные перед творческим коллективом задачи.