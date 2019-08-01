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01.08.2019 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве арестован подозреваемый в убийстве девушки-блогера

Текст: Сергей Бабкин

В Москве суд отправил под арест подозреваемого в убийстве девушки-блогера Екатерины Караглановой.

В канализации Петербурга нашли тело видеоблогера из Беларуси

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы, 33-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство". Суд поддержал ходатайство следователей, которые просили оставить фигуранта под стражей на время разбирательства.

Ранее "РГ" писала, что популярная трэвел-блогер была найдена убитой 27 июля. Тело нашел хозяин квартиры, которую снимала девушка. Убийца спрятал тело в чемодан. Когда подозреваемого задержали, он не стал отпираться и рассказал о своих мотивах на допросе. Мужчина заявил, будто бы устал терпеть оскорбления девушки.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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