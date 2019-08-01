Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Завод Mercedes в Подмосковье объявил о дополнительном наборе сотрудников 14:24
В России стартовали продажи нового внедорожника Suzuki Jimny 13:16
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada 11:49
Минпромторг РФ поставил китайский Haval в один ряд с Toyota и Volkswagen 10:49
01.08.2019 15:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель руками остановил покатившийся на Porsche КамАЗ

Текст: Вадим Давыденко

То, что российские женщины останавливают коня на скаку и ходят по горящим избам, знает каждый прочитавший Некрасова школьник. Как оказалось, мужчины в русских селениях умеют то же самое, причем не какого-то там взбрыкнувшего скакуна в 300-400 кг весом унять, а остановить покатившийся под уклон многотонный самосвал.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: лихач-квадроциклист кувыркнулся с моста в горную реку

Инцидент произошел в тесном дворике Зеленограда, где водитель не поставил на ручник свой КамАЗ. Стоило ему отлучиться на минуту, как заскучавший грузовик сам по себе тронулся в путь, выбрав в качестве ориентира припаркованный в противоположном конце двора Porsche.

Неизвестно, что осталось бы от иномарки, докатись до нее разогнавшийся самосвал, если бы не опомнившийся водитель. Как голодный коршун на стайку цыплят, ринулся он к своей машине, пусть не успел заскочить в салон и нажать на тормоз, зато вцепился мертвой хваткой в дверцу и уперся изо всех сил пятками в землю. Будь на этом видео звук с площадки, мы бы услышали скрип стирающейся об асфальт подошвы, оглушительный стук сердца водителя и его судорожное "успел... повезло, успел..."

УАЗ "Патриот" с "автоматом" за 1,3 млн рублей. Кто его будет покупать
В России стартовали продажи нового внедорожника Suzuki Jimny
#видео #авто #Porsche