Видео: водитель руками остановил покатившийся на Porsche КамАЗ

То, что российские женщины останавливают коня на скаку и ходят по горящим избам, знает каждый прочитавший Некрасова школьник. Как оказалось, мужчины в русских селениях умеют то же самое, причем не какого-то там взбрыкнувшего скакуна в 300-400 кг весом унять, а остановить покатившийся под уклон многотонный самосвал.

Инцидент произошел в тесном дворике Зеленограда, где водитель не поставил на ручник свой КамАЗ. Стоило ему отлучиться на минуту, как заскучавший грузовик сам по себе тронулся в путь, выбрав в качестве ориентира припаркованный в противоположном конце двора Porsche.

Неизвестно, что осталось бы от иномарки, докатись до нее разогнавшийся самосвал, если бы не опомнившийся водитель. Как голодный коршун на стайку цыплят, ринулся он к своей машине, пусть не успел заскочить в салон и нажать на тормоз, зато вцепился мертвой хваткой в дверцу и уперся изо всех сил пятками в землю. Будь на этом видео звук с площадки, мы бы услышали скрип стирающейся об асфальт подошвы, оглушительный стук сердца водителя и его судорожное "успел... повезло, успел..."