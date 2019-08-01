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01.08.2019 14:24
Рубрика: Российский автопром

Завод Mercedes в Подмосковье объявил о дополнительном наборе сотрудников

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Еще 400 человек готов принять на работу подмосковный завод Mercedes, открывшийся в апреле этого года в Солнечногорском округе области. Об этом сообщил гендиректор ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" Аксель Бензе.
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По его словам, предприятие готовится поменять график работы. Темпы производства растут, линейка выпускаемых моделей будет расширяться, поэтому возникла необходимость в увеличении штата. "В сентябре мы планирует ввести новый режим работы в две смены: дневную и вечернюю", - подчеркнул Бензе.

Как уточнил зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов, в настоящий момент на подмосковном заводе Mercedes трудятся более 600 человек.

#Mercedes-Benz