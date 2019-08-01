Количество затопленных в Приамурье сел выросло до 32

Еще два населенных пункта подтопило в Приамурье за прошедшие сутки, теперь их число увеличилось до 32.

Как сообщает правительство региона, всего от наводнения пострадали 11 муниципальных образований и один городской округ. Из северных районов - Селемджинского и Мазановского - вода уже уходит, за сутки она освободила 131 частный жилой дом и 51 придомовую территорию.

Подтопленными остаются 29 участков автомобильных дорог, 350 дачных участков, 918 придворовых территорий и 480 домов, в которых проживают 1035 человек, в том числе 248 детей.

Без электроснабжения все еще остаются 11 населенных пунктов, а без транспортного сообщения - 16.

За время наводнения в Амурской области из подтопленных сел эвакуировали 2381 человек, в том числе 824 ребенка. большая часть - 1830 человек пережидают наступление паводков у родственников, 551 (в том числе 247 детей) расселены в пунктах временного размещения.