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01.08.2019 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Количество затопленных в Приамурье сел выросло до 32

Текст: Инесса Доценко

Еще два населенных пункта подтопило в Приамурье за прошедшие сутки, теперь их число увеличилось до 32.

Как сообщает правительство региона, всего от наводнения пострадали 11 муниципальных образований и один городской округ. Из северных районов - Селемджинского и Мазановского - вода уже уходит, за сутки она освободила 131 частный жилой дом и 51 придомовую территорию.

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Подтопленными остаются 29 участков автомобильных дорог, 350 дачных участков, 918 придворовых территорий и 480 домов, в которых проживают 1035 человек, в том числе 248 детей.

Без электроснабжения все еще остаются 11 населенных пунктов, а без транспортного сообщения - 16.

За время наводнения в Амурской области из подтопленных сел эвакуировали 2381 человек, в том числе 824 ребенка. большая часть - 1830 человек пережидают наступление паводков у родственников, 551 (в том числе 247 детей) расселены в пунктах временного размещения.

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