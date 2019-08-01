Первый "дальневосточный гектар" в Бурятии получила семья из Улан-Удэ

В Республике Бурятия назвали обладателя первого "дальневосточного гектара". Участок земли площадью около двух гектаров рядом с селом Кордон получила семья Александра Ботова из Улан-Удэ, сообщает сегодня пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Новоявленный землевладелец два десятка лет занимается изготовлением мебели. Последние годы у него свой бизнес. "Нынешних площадей, которые мы арендуем для производства, уже давно не хватает. Кроме того, хотелось бы обустроить жилье для работников", - поделился планами Ботов.

Искать подходящий участок (с транспортной доступностью и энергетической инфраструктурой) он начал за день до старта программы, а заявление подал сегодня утром. Уже во второй половине дня стало известно: выбор одобрен. И Александр подписал все бумаги.

Начать обустраиваться Ботов планирует уже в этом году (удобно, что по границе участка проходит трасса, а с другой стороны - электроподстанция). В ближайших планах - согласование съезда с дороги, подключения к сетям. "В осенне-зимний период собираюсь обратиться за предоставлением мер поддержки, подать на гранты", - говорит он.

Напомним, по программе "дальневосточный гектар" первые полгода земля предоставляется только местным жителям на территории региона. С 1 февраля 2020 года участки смогут оформить уже все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года земля в Забайкалье и Бурятии станет доступна всем россиянам.