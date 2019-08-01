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01.08.2019 09:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Результатом развития Забайкалья должна стать самодостаточность региона

Текст: Владимир Кузьмин (Чита)
Власти Забайкальского края должны принять все усилия и правильно использовать льготные механизмы развития дальневосточных территорий, чтобы регион вышел на самодостаточность, обозначил премьер-министр Дмитрий Медведев им главную задачу.

В четверг глава правительства в рамках рабочей поездки по регионам Дальневосточного федерального округа остановился в столице Забайкальского края. Чуть больше полугода прошло с того момента, как регион - вместе с Бурятией - вошел в состав ДФО. Эта интеграция, считает премьер, важна не с географических позиций. Она дает возможность задействовать все льготные инструменты развития Дальнего Востока и в этих субъектах Федерации.

Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
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С 1 августа в регионе заработала программа "дальневосточного гектара". До 1 февраля 2020 года зарегистрированные в крае граждане смогут получить в свое пользование участок земли. Под программу в Забайкалье отдали почти половину территории. "Важно, чтобы люди получали эту землю быстрее, без нервотрепки", - подчеркнул председатель правительства.

Как в крае ведут соответствующую работу с населением, премьер посмотрел, заглянув в один из многофункциональных центров Читы. Несколько окон специально было выделено для подачи заявлений в рамках программы "дальневосточного гектара". Пообщавшись с теми, кто как раз в этот момент занимался подбором участков и оформлением заявок, глава кабинета министров пришел к выводу, что людям гектар особенно интересен под индивидуального жилищного строительства. Это подтвердил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов - строиться хотят 53 процента заявителей. "Это хорошо. Это решает важнейшую задачу. Тем более здесь это можно делать прямо в черте города", - прокомментировал премьер-министр такую статистику.

Участники "дальневосточного гектара", планирующие строить себе дома, рассказал министр, рассчитывают и в этом на поддержку государства. В этой связи сейчас готовится специальная программа ипотечного кредитования под 2 процента годовых.

Став частью Дальневосточного федерального округа, жители Забайкальского края получили право на льготные авиабилеты. "Причем в течение всего года, а не только с 1 марта по 1 декабря, как это было раньше", - обратил внимание Медведев. Кроме того, увеличено количество льготных маршрутов: забайкальцы могут оформлять льготные авиабилеты по 134 направлениям.

На развитие экономического потенциала региона смогут работать территории опережающего развития. Премьер-министр сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье". "Там планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти в 200 миллиардов рублей. Должны быть созданы более девяти тысяч новых рабочих мест", - привел он некоторые показатели. Ключевым проектом станет разработка крупнейшего в мире Удоканского месторождения меди, открытого еще в советские времена.

Фото: Виолетта Вдовяк
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Большие планы на восстановление социальной инфраструктуры региона. Планируется отремонтировать семь больниц, закупить 54 автомобиля "скорой помощи", провести капитальный ремонт детских садов и школ, благоустроить дороги. Критическое состояние этой инфраструктуры Дмитрий Медведев смог оценить, посмотрев помещения Краевой детской клинической больницы. "Нужно просто строить новую", - констатировал он.

Правительство поддержит и цифровое развитие края. Глава кабинета министров сообщил о выделении Забайкальскому краю 76 миллионов рублей на обеспечение людей оборудованием для приема цифрового сигнала, включая закупку комплектов спутникового телевидения тем, кто находится вне зоны "цифры".

В 2019 году федеральный центр выделяет на социально-экономическую поддержку Забайкальского края более 35 миллиардов рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Средства должны использоваться максимально эффективно, обратил внимание Дмитрий Медведев: "Использование заключается в том, чтобы люди видели результат работы денег, чувствовали на себе этот результат".

Конечным результатом развития Забайкалья должна стать самодостаточность региона, который в последние годы по разным причинам оказался в тяжелом финансовом положении. Правительству даже приходилось направлять в край средства для выплаты зарплат бюджетникам. "Общая сбалансированность должна быть достигнута, чтобы каждый год мы не подкидывали вам деньги, чтобы вы концы с концами сводили, чтобы зарплаты можно было платить", - подчеркнул премьер.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства ДФО Забайкальский край Чита
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