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01.08.2019 17:57

В МЧС не исключили, что воспользуются помощью США при тушении пожаров

Текст: Тимофей Борисов
Добрая воля Соединенных Штатов, возможно, будет востребована. Речь о предложении помощи в тушении пожаров, которое озвучил президент США Дональд Трамп накануне в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе спасательного ведомства, Россия может принять помощь США в тушении лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.

Фото: Роскосмос
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"Мы благодарны американским коллегам за предложение оказать помощь в борьбе с лесными пожарами. При этом надо отметить, что в Сибири уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Но не исключаем возможности воспользоваться этим предложением", - сообщили в пресс- службе МЧС со ссылкой на директора Департамента международной деятельности МЧС России Владимира Соловьева.

В принципе, в такой ситуации нет ничего экстраординарного. Спасатели всего мира, как известно, вне политики. А учитывая, что у МЧС имеются контакты и опыт взаимодействия с американскими коллегами, можно сказать, что это обычные рабочие моменты. Как известно, в 2005 и 2012 годах мы протянули руку дружбы США при ликвидации последствий сильнейших ураганов "Катрина" и "Сэнди". И США приняли нашу помощь. Потом МЧС России не раз предлагала свои услуги и самолеты Бе-200 для тушения природных пожаров в Калифорнии и штате Нью-Мексико.

А в 2010 году, когда в России бушевали торфяные пожары, нам помогли многие спасательные ведомства иностранных государств.

Ранее сообщалось, что Минобороны России создало авиационную группировку для тушения пожаров в Красноярском крае.

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