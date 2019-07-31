Минобороны создаст авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Сибири

Министерство обороны России в кратчайшие сроки выполнило поручение Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина об оказании помощи спасателям в тушении пожаров в Сибири. Как сообщили 31 июля в военном ведомстве, министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указание создать авиационную группировку для этих целей.

"В Красноярск уже в ближайшие часы вылетят 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России. Все единицы авиационной техники оборудованы специальными водосливными устройствами", - отметили в Минобороны.

В настоящее время, добавили в военном ведомстве, авиационные экипажи заслушивают инструктаж и завершают предполетную подготовку.

Отмечается, что все привлекаемые к операции по тушению пожаров в Красноярском крае экипажи неоднократно выполняли схожие задачи в различных регионах России. Кроме того, они обучены тушению природных пожаров, так как прошли специальную подготовку.

Ранее сообщалось, что авиация МЧС приступила к тушению в Красноярском крае лесных пожаров с воздуха. В то же время Владимир Путин поручил военным подключиться к операции по тушению пожаров в Сибири.