В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров

На территории Красноярского края силы МЧС начали тушение лесных пожаров с воздуха. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минсельхоз, первый вылет совершил самолет Бе-200 МЧС России.

По данным агентства, борт произвел вылет в Богучанский район края. Он совершил три слива на кромку сложного лесного пожара. Сразу после сброса на место возгорания были направлены наземные группы для локализации пожара.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, накануне вечером в регион прибыла колонна аэромобильной группировки из Кемеровской области и Хакасии. В ее состав вошли 15 единиц спецтехники и более 100 спасателей и пожарных. Ранее аэромобильная группировка из Красноярска также была доставлена в Богучанский район.

В ведомстве уточнили, что на данный момент в регионе зафиксировано 111 лесных пожаров общей площадью 1068693,5 гектара. Организована работа 381 патрульной группы, в состав которой вошли 771 человек и 381 единица спецтехники. В Богучанский район направлены два самолета Бе-200. Кроме того, в режиме готовности находятся еще один Бе-200 и вертолет Ми-8.

Напомним, в Сибири полыхает уже 3 миллиона гектаров леса, и площадь пожаров увеличивается. Хотя огонь не угрожает населенным пунктам, люди страдают от задымления. Из-за лесных пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в отдельных районах Бурятии и Якутии.