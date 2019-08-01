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01.08.2019 00:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Патриарх Кирилл посетил дом своих предков в Мордовии

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В среду Мордовию посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В селе Оброчном Ичалковского района он побывал на могиле своего деда - иерея Василия Гундяева - а также в доме, где жили его предки. По планам, здесь будет создан музей.

В республику патриарх прибыл из соседней Нижегородской области, где он в тот день освятил Успенский собор в Саровской пустыни.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Напомним, что патриарх Кирилл - почетный гражданин Мордовии. В детстве и отрочестве он часто проводил каникулы в селе Оброчном, в доме своего деда и бабушки - Василия и Параскевы Гундяевых. Позднее, во время поездок в республику уже в сане митрополита, а затем патриарха, предстоятель РПЦ неизменно посещал свое "родовое гнездо".

На сей раз по прибытии в Оброчное патриарх направился на сельское кладбище, где похоронен священник Василий Гундяев и совершил панихиду на его могиле.

В доме своего деда гость пообщался с родственниками за чашкой чая. С 80-х годов дом Гундяевых в Оброчном принадлежал посторонним людям. Однако несколько лет назад строение было выкуплено Саранской епархией. Затем здесь был проведен ремонт. По сохранившимся фотографиям удалось воссоздать обстановку, в которой жил священник Василий Гундяев. В дальнейшем дом станет музеем.

Справка "РГ"

Родившийся в 1879 году Василий Степанович Гундяев стал первым представителем рода Гундяевых, избравшим для себя путь духовного служения. В послереволюционные годы он боролся с обновленчеством, за что в 1921 году был арестован и сослан на Соловки. В общей сложности Василий Гундяев провел в лагерях и тюрьмах более 20 лет. В конце 1950-х годов был рукоположен в священники. Василий и Параскева Гундяевы воспитали восьмерых детей. Супруги скончались на 90-м году жизни: глава семьи - в 1969-м, а его жена, после смерти мужа перебравшая к дочери в Саранск, - в 1974 году. Отпевали Параскеву Ивановну в старинном саранском соборе Иоанна Богослова. Обряд отпевания совершали ее внуки: протоиерей Николай Гундяев и архимандрит Кирилл - будущий патриарх Московский и всея Руси. Параскева Гундяева похоронена на Ключаревском кладбище Саранска.
 

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