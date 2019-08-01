Любители селфи затоптали "томский Прованс"

Томские ученые просят горожан отказаться от фотосессий на полях Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа. Из-за массового наплыва любителей эффектных снимков уничтожаются редкие посевы медоносных растений.

Как оказалось, поле Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа, расположенное неподалеку от трассы Аникино - Синий утес, облюбовали местные блогеры. Здесь высаживается фацелия сорта Рагуда, светло-фиолетовые цветки которой напоминают лаванду. Поэтому любители социальных сетей регулярно выезжают в поля ради красивых кадров и называют это место "томским Провансом".

- Питомник фацелии - единственный семеноводческий питомник высокой репродукции этой культуры в Томской области - практически уничтожен, - цитирует РИА Новости ученого секретаря института Дарью Савельеву. - Это посевы высоких репродукций, ценный генетический материал.

Коллектив НИИ просит томичей проявить уважение к титаническому труду института и прекратить фотосессии.

Напомним, недавно в Новосибирске любителям селфи энергетики перекрыли проезд к водоему- золоотвалу. Из-за ярко - бирюзового цвета технической воды сибиряки окрестили искусственное озеро "Мальдивами". В погоне за красивыми видами на опасном объекте начали устраивать заплывы для фотосессий.