На Алтае мать заподозрили в убийстве младенца

Правоохранители задержали 25-летнюю жительницу города Бийска, подозреваемую в убийстве 11-месячной дочери.

На протяжении нескольких дней женщина скрывалась в доме своих знакомых в селе Алтайское. На допросе она пояснила следователю, что испугалась привлечения к уголовной ответственности за убийство дочери, - сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, подозреваемая нанесла телесные повреждения девочке, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По словам женщины, таким образом пыталась ее успокоить. Уже утром она обнаружила, что ребенок не подает признаки жизни, и решила избавиться от тела.

Как уже сообщала "РГ", тело погибшей в полиэтиленовом пакете было обнаружено в подъезде одного из жилых домов Бийска.