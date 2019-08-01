В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

МЧС РФ сделало заявление относительно причин лесных пожаров в Сибири. Спасатели считают, что на местах не были приняты достаточные меры по борьбе с огнем.

"В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов", - цитирует ТАСС заместителя начальника центра "Антистихия" МЧС Сергея Абанина.

По его словам, МЧС предупреждало о сухом и жарком лете. Также представители министерства заявляют, что пожары будут иметь серьезные последствия для экологии и климата.

Напомним, леса горят в Красноярском крае, Иркутской области, а также в Бурятии и Якутии. По данным Авиалесохраны, в Сибири площадь лесных пожаров приблизилась к трем миллионам гектаров.