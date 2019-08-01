В Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызовут дождь

В Красноярском крае и Иркутской области специалисты приступили к искусственному вызыванию дождей для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

Для искусственного вызывания дождя с 1 августа задействован специальный самолет-зондировщик Ан-26. Сегодня он вылетел из Иркутска и направился на север региона, где полыхают лесные пожары.

Зона действия самолета - Казачинско-Ленской, Киренский и Усть-Кутский районы. Сообщается, что условия для развития облачности на этих территориях сейчас благоприятные. Они пригодны для искусственного вызывания.

"Запуск летчиками-наблюдателями в облачные системы пиропатронов с йодистым серебром инициирует процесс образования дождей, - объяснили в ФБУ "Авиалесоохрана". - Без такого воздействия облака могут развиваться и находиться в атмосфере, не проливая над пожарами долгожданных дождей".

Следующим пунктом назначения спецборта станет Эвенкийский район Красноярского края. Там тоже замечены облака, пригодные для искусственного дождя. Самолет направится туда после дозаправки в Усть-Куте.

Ожидается, что искусственные дожди помогут наземным силам в борьбе с лесными пожарами. Кстати, это не первый подобный опыт. Ранее были проведены "воздействия пиропатронами с йодистым серебром почти над 100 пожарами". Сообщается, что 67 процентах случаев это принесло положительный результат - над охваченными огнем территориями выпали осадки средней и высокой интенсивности, содержащие килотонны воды.

Напомним, леса горят в Красноярском крае, Иркутской области, а также в Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около трех миллионов гектаров.