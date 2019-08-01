Новости

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста 18:22
У российских автоугонщиков изменились предпочтения 18:00
В аэропорту Внуково у пассажира изъяли котят стоимостью миллион рублей 17:52
Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков 17:48
Под Воронежем ребенок погиб под линией электропередач 17:41
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона 17:40
В Китае появится прототип Несвижского замка 17:40
Военный спутник РФ проверил другой космический аппарат на орбите 17:32
Мэр столицы Сомали скончался от полученных при взрыве травм 17:31
Новый Volkswagen Tiguan будет радикально отличаться от существующего 17:28
Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование Дня Победы 17:25
В ЕАО из-за паводка введен режим ЧС 17:23
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии 17:18
Андре Шюррле провел первую тренировку в "Спартаке" 17:14
Под Смоленском на грибника напал медведь 17:11
В Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызовут дождь 17:10
Из здания химфака СПбГУ вывели 200 человек из-за ядовитых баллонов 17:06
Нонна Гришаева рассказала, почему перестала сниматься 17:05
В России не любят кроссоверы без полного привода 17:03
Раритетное издание "Гарри Поттера" с опечатками продали на аукционе 16:59
Дым от лесных пожаров в Сибири достиг США и Канады 16:55
Названы средние зарплаты барменов и официантов 16:50
"Автодор" открыл въезд на трассу М-11 перед Клином 16:46
В Дагестане град повредил крыши 700 домов 16:43
Петербуржцам предложили принять участие в разработке веломаршрутов 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
01.08.2019 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызовут дождь

Текст: Денис Передельский

В Красноярском крае и Иркутской области специалисты приступили к искусственному вызыванию дождей для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

Для искусственного вызывания дождя с 1 августа задействован специальный самолет-зондировщик Ан-26. Сегодня он вылетел из Иркутска и направился на север региона, где полыхают лесные пожары.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение леса не менее 20 раз в сутки

Зона действия самолета - Казачинско-Ленской, Киренский и Усть-Кутский районы. Сообщается, что условия для развития облачности на этих территориях сейчас благоприятные. Они пригодны для искусственного вызывания.

"Запуск летчиками-наблюдателями в облачные системы пиропатронов с йодистым серебром инициирует процесс образования дождей, - объяснили в ФБУ "Авиалесоохрана". - Без такого воздействия облака могут развиваться и находиться в атмосфере, не проливая над пожарами долгожданных дождей".

Следующим пунктом назначения спецборта станет Эвенкийский район Красноярского края. Там тоже замечены облака, пригодные для искусственного дождя. Самолет направится туда после дозаправки в Усть-Куте.

Ожидается, что искусственные дожди помогут наземным силам в борьбе с лесными пожарами. Кстати, это не первый подобный опыт. Ранее были проведены "воздействия пиропатронами с йодистым серебром почти над 100 пожарами". Сообщается, что 67 процентах случаев это принесло положительный результат - над охваченными огнем территориями выпали осадки средней и высокой интенсивности, содержащие килотонны воды.

Напомним, леса горят в Красноярском крае, Иркутской области, а также в Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около трех миллионов гектаров.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Столица СФО Иркутская область СФО Красноярский край Пожары в Сибири
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК сообщил о пятерых задержанных по делу о массовых беспорядках 27 июля
В Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызовут дождь
"Автодор" открыл въезд на трассу М-11 перед Клином
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ
Финляндия ужесточит требования для получения визы гражданами РФ