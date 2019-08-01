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01.08.2019 16:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Финны надеются на сохранение турпотока после изменения визовых правил

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Финская сторона надеется, что ужесточение правил получения Шенгенской визы со стороны визовых органов Финляндии будет иметь минимальное негативное влияние на туристический поток. Об этом представить финского МИД Веса Хяккинен заявил ТАСС.

Напомним, сегодня стало известно о том, что с 1 сентября Финляндия вводит более жесткие требования к комплекту документов на получение шенгенской визы, а точнее, приводит их в соответствие с правилами ЕС.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Россиянам, желающим получить финский шенген, теперь придется прикладывать полный пакет сопроводительных документов, в том числе билеты на проезд и бронь отеля для проживания, а также доказательства финансовой состоятельности - выписку с банковского счета или справку о зарплате. Эта информация вызвала тревогу у жителей Северо-Запада, который традиционно "открывали" финский шенген однодневными поездками на шоппинг в соседнюю страну. Однако Веса Хяккинен полагает, что на такие поездки новые требования не будут распространяться в полном объеме.

- В Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге мне пояснили, что таким туристам нужно будет представить только план поездки, - пояснил он. - То есть для них ничего практически не изменится. В Генконсульстве рассчитывают, что уменьшения числа их поездок в Финляндию не произойдет.

Туристы-однодневки - "одна из причин, почему мы не гармонизировали наши визовые правила с требованиями ЕС раньше", отметил Хяккинен.

- Но теперь нам нужно это сделать, - подчеркнул он.

Как сообщает Ассоциация туроператоров, по данным визовой статистики ЕС, в 2018 году Финляндия выдала гражданам РФ более 664 тысяч виз, в том числе в Санкт-Петербурге - 538,6 тысячи, в Москве - 71,4 тысячи виз. При этом доля мультивиз в Петербурге составила 99,6 процента, в Москве - 85,2 процента.

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