Найденные на химфаке СПбГУ баллоны оказались пустыми

В Санкт-Петербургском государственном университете в четверг были обнаружены подозрительные баллоны. Всех людей эвакуировали из здания. Но баллоны оказались не опасными.

На территории вуза по адресу Петергоф, Университетский проспект, где расположен Институт химии СПбГУ, при ежедневном обходе обнаружили подозрительные предметы. Вызвали спасателей и полицию. Всех эвакуировали с университетской территории.

После проверки выяснилось, что баллоны пустые и не представляют никакой опасности. В пресс-службе университета добавили, что угрозы для жизни и здоровья людей нет. Всем эвакуированным разрешили вернуться в здание.