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01.08.2019 20:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Петербурге арестовал мужчину, напавшего с топором на брокеров

В Санкт-Петербурге арестовали 49-летнего мужчину, который с топором напал на офис брокерской фирмы. Об этом сообщает пресс-служба городского СК РФ.

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По данным ведомства, подозреваемый утром 30 июля напал с топором на двух сотрудников офиса, расположенного в доме №7 на площади Конституции. Одному пострадавшему он нанес четыре удара, а другому - два удара в область грудной клетки. Свой преступный замысел довести до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам. После он покинул офис, а коллеги потерпевших вызвали "скорую".

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по ч 2 ст 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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