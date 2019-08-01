В Петербурге назвали победителей олимпиады по экономике

В Санкт-Петербурге завершилась II Международная олимпиада школьников по экономике. Золото в командном зачете досталось команде из Бразилии. Серебро и бронза у участников из Китая. Россияне - на пятом месте, сообщают организаторы.

- Образовательные системы в Бразилии и Китае очень разные, но мы видим, как ребята соревнуются друг с другом и получают от этого интеллектуальное удовольствие, - подчеркнул президент олимпиады, преподаватель Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Данил Федоровых. Хоть экономика не является стандартным школьным предметом, олимпиады в странах-победительницах привлекают тысячи участников.

Абсолютным победителем в индивидуальном зачете по количеству набранных очков стал Эндрю Пей (Andrew Pei) из Китая. Он записал на свой счет 172,5 балла из 200. На втором месте бразилец Гильермо Кутрим Коста (Guilhermo Cutrim Costa), на третьем Максимилиан Сурвейор (Maximillian Surveyor) из Новой Зеландии.

Несмотря на то, что у российской команды лишь пятое место, все ее участники получили медали в личном зачете (две золотые, две серебряные и одна бронзовая). Высших наград удостоены Анастасия Небольсина из Калининграда и москвич Семен Морозов.

По словам Данила Федоровых, благодаря IEO, новые олимпиады по экономике появились уже в 11 странах, и это число будет расти.

Председателем попечительского совета олимпиады является лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин. В исполнительный комитет вошли представители 10 стран. Работы участников проверяли члены жюри из университетов Испании, США, Австрии, России и Латвии.

Международная олимпиада по экономике по инициативе Высшей школы экономики впервые была проведена в 2018 году в Москве. В будущем году соревнования примет столица Казахстана- Нур-Султан.