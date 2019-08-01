В Крыму археологи нашли уникальную римскую монету

Ученые Института археологии Крыма РАН и волонтеры фонда "Археология" в некрополе Кыз-Аул, расположенном в восточном Крыму обнаружили уникальные вещи, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда. Среди них - серебряный денарий, перстень с сердоликом, бусы, керамическая посуда.

- Из интересных находок стоит отметить серебряный римский денарий Домициана 88 года н.э., на котором с одной стороны изображен сам император в лавровом венке, с другой стороны - богиня Минерва, в шлеме и на корабле, - рассказал начальник экспедиции Павел Гецко.

По словам директора по развитию фонда "Археология" Олега Маркова, найденные предметы подтверждает связи между Римом и Боспором. Он предположил, что обнаруженный при раскопках серебряный денарий был платой правителей Римской империи воинам Боспорского царства для сдерживания набегов сарматских племен.

Экспедиция на полуострове будет работать до 25 августа.

Как сообщалось ранее, в Крыму при раскопках древнего некрополя Кыз-Аул археологи обнаружили неразграбленный античный склеп, а в нем скелеты 12 человек.