Антимонопольная служба обратилась в арбитражный суд и потребовала убрать непристойную рекламу с окон "Доходного дома купца Холодова" в Челябинске.

Историческое здание занимает "соблазнительное" заведение, о чем недвусмысленно дают понять изображения женских силуэтов и тексты типа: "Erotic-music", "Private-zone", "Spa Erotic-club", "Нескромные удовольствия".

- Все это безобразие находится в пешеходной зоне, бросается в глаза гуляющим с детьми челябинцам и гостям города, портит вид объекта культурного наследия регионального значения, - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк.

Предписание спа-салон получил еще в марте, однако не исполнил, тогда антимонопольщики, заручившись поддержкой краеведческой группы "АрхиСтраж" и Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, подготовили иск в суд.

Общественники и чиновники пришли к единому мнению: реклама на окнах купеческого особняка не вписывается во внешний облик улицы и изменяет вид самого здания, то есть владельцы спа-салона нарушили "Закон об объектах культурного наследия", который запрещает проводить какие-либо работы, изменяющие облик, объемно-планировочные решения и интерьер памятника архитектуры.

Также в этом случае можно вести речь о нарушении закона о рекламе (часть 11 статьи 5). Если суд примет сторону антимонопольщиков, вывески с фасада демонтируют принудительно, а счет за это выпишут владельцам заведения. Кроме того, они должны будут выплатить штраф за неисполнение предписания УФАС. Для индивидуальных предпринимателей он составляет 12-20 тысяч рублей.

P.S.

Когда материал уже готовился к печати, стало известно, что руководство спа-салона, не дожидаясь решения суда, демонтировало фривольные аншлаги со здания исторического особняка. Между тем за неисполнение предписания антимонопольного органа в указанный срок индивидуальному предпринимателю все же придется уплатить штраф, отметили в УФАС Челябинской области.